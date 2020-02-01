golovinadesign

Анна Головина golovinadesigngolovinadesign
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн. Брендинг. Полиграфия. Визуальное оформление.
Аня и я занимаюсь визуальным оформлением блогов и сайтоПДобрый день!
Меня зовут Аня и я занимаюсь визуальным оформлением блогов и сайтов.
Ко мне можно обратиться за веб-дизайном (лендинги и сайты на тильде или макет для будущей вёрстки), фирменным стилем (логотип, цвета, оформление ютуба, инстаграма, группы в вк и тд), а также графическим дизайном (презентации, гайды, чек-листы, визитки, плакаты, приглашения, различная полиграфия и рекламная продукция).
Действие аккаунта приостановлено!