Григорий Головин golovingreggolovingreg
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
✦ Качественная и быстрая верстка веб-страниц ✦ БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность ✦ HTML5, CSS3 + SCSS, JS + jQuery
Моя цель - увидеть Вас ещё раз с новыми заказами!
Зачем работать со мной?
Я выполню Вашу задачу:
✧ Быстро ⏰ - как только мы обсудим все детали, я сразу же приступлю к работе и сделаю её своим приоритетом;
✧ Качественно 👍 - во время работы я буду тщательно соблюдать условия заказа и постараюсь сделать именно то, что у Вы и представляете, а если что-то забыли указать - обязательно доделаю и исправлю в процессе работы;
✧ Недорого - делаю верстку на основе макетов, вы даете мне вашу идею - я делаю все остальное.
После выполнения работы Вы получите все исходники, а также гарантию на то, что я исправлю все недочёты, которые могу допустить!
Связь со мной ✉️ :
- E-mail: [email protected]
- telegram: @golovingreg
- vk: https://vk.com/golovingreg
- Другие удобные вам способы
- Адаптивная и кроссбразуерная верстка веб-страниц
- Использую шаблоны PSD, Sketch, Figma
- CSS анимации, рабочие кнопки и скрипты JS
- Работаю без предоплаты
- Остаюсь на связи и тщательно обсуждаю детали, чтобы не пришлось переделывать и тратить нервы себе и Вам
- HTML5
- CSS3
- SCSS
- Автопрефиксеры и минифаеры
- Flexbox
- Grid
- JS
- jQuery
- React
- Методология БЭМ
Мою верстку можно интегрировать в любую CMS (систему управления контентом):
- Bitrix
- Joomla
- Wordpress
- E-mail: [email protected]
- telegram: @golovingreg
- vk: https://vk.com/golovingreg
- Другие удобные вам способы
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Trafalgar Healthcare - верстка по макету figma40 просмотров