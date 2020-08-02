golovingreg

Григорий Головин golovingreg

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#10022; Качественная и быстрая верстка веб-страниц &#10022; БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность &#10022; HTML5, CSS3 + SCSS, JS + jQuery

Моя цель - увидеть Вас ещё раз с новыми заказами!

Зачем работать со мной? 

Я выполню Вашу задачу:

✧ ﻿Быстро ⏰ - как только мы обсудим все детали, я сразу же приступлю к работе и сделаю её своим приоритетом;

﻿✧ Качественно 👍 - во время работы я буду тщательно соблюдать условия заказа и постараюсь сделать именно то, что у Вы и представляете, а если что-то забыли указать - обязательно доделаю и исправлю в процессе работы;

﻿✧ Недорого  - делаю верстку на основе макетов, вы даете мне вашу идею - я делаю все остальное.

После выполнения работы Вы получите все исходники, а также гарантию на то, что я исправлю все недочёты, которые могу допустить!

Связь со мной ✉️ :

Что я делаю  :

  • Адаптивная и кроссбразуерная верстка веб-страниц
  • Использую шаблоны PSD, Sketch, Figma
  • CSS анимации, рабочие кнопки и скрипты JS
  • Работаю без предоплаты
  • Остаюсь на связи и тщательно обсуждаю детали, чтобы не пришлось переделывать и тратить нервы себе и Вам
Что я использую  :

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS
  • Автопрефиксеры и минифаеры
  • Flexbox
  • Grid
  • JS
  • jQuery
  • React
  • Методология БЭМ

Мою верстку можно интегрировать в любую CMS (систему управления контентом):

  • Bitrix
  • Joomla
  • Wordpress
Связь со мной ✉️ :

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