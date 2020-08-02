✦ Качественная и быстрая верстка веб-страниц ✦ БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность ✦ HTML5, CSS3 + SCSS, JS + jQuery

Моя цель - увидеть Вас ещё раз с новыми заказами!

Зачем работать со мной?

Я выполню Вашу задачу:

✧ ﻿Быстро ⏰ - как только мы обсудим все детали, я сразу же приступлю к работе и сделаю её своим приоритетом;

﻿✧ Качественно 👍 - во время работы я буду тщательно соблюдать условия заказа и постараюсь сделать именно то, что у Вы и представляете, а если что-то забыли указать - обязательно доделаю и исправлю в процессе работы;

﻿✧ Недорого  - делаю верстку на основе макетов, вы даете мне вашу идею - я делаю все остальное.

После выполнения работы Вы получите все исходники, а также гарантию на то, что я исправлю все недочёты, которые могу допустить!

Связь со мной ✉️ :

Адаптивная и кроссбразуерная верстка веб-страниц

Использую шаблоны PSD, Sketch, Figma

CSS анимации, рабочие кнопки и скрипты JS

Работаю без предоплаты

Остаюсь на связи и тщательно обсуждаю детали, чтобы не пришлось переделывать и тратить нервы себе и Вам

HTML5

CSS3

SCSS

Автопрефиксеры и минифаеры

Flexbox

Grid

JS

jQuery

React

Методология БЭМ

Мою верстку можно интегрировать в любую CMS (систему управления контентом):