golovkova17

Юлия golovkova17

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Сайты на Тильде

Создам Лендинг, многостраничный сайт, интернет - магазин на Тильде адаптированный на все устройства!

От 3,5 т. р.  

Объясню и научу как пользоваться админ панелью, что бы Вы сами могли поменять картинку, цену или акцию в любой момент. 

Кому подойдёт?

 - Владельцам малого и среднего бизнеса

- Начинающим предпринимателям- Частным мастерам

- Всем желающим увеличить свои продажи 

Что Вы получите:

- качественный, красивый сайт 

- адаптацию на все устройства 

- подключение Яндекс.Метрики 

- установка фавикона 

- бейджи для соц сетей 

- подключение домена

- первоначальную seo оптимизацию

- кроссбраузерность сайта

- помощь в любых вопросах 

Стоимость и сроки будут зависеть от степени сложности предлагаемого объекта. 

На шаблонном варианте до 10 блоков стоимость Лендинга всего 3500р!