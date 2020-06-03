golovkova17

Создам Лендинг, многостраничный сайт, интернет - магазин на Тильде адаптированный на все устройства!
От 3,5 т. р.
Объясню и научу как пользоваться админ панелью, что бы Вы сами могли поменять картинку, цену или акцию в любой момент.
Кому подойдёт?
- Владельцам малого и среднего бизнеса
- Начинающим предпринимателям- Частным мастерам
- Всем желающим увеличить свои продажи
Что Вы получите:
- качественный, красивый сайт
- адаптацию на все устройства
- подключение Яндекс.Метрики
- установка фавикона
- бейджи для соц сетей
- подключение домена
- первоначальную seo оптимизацию
- кроссбраузерность сайта
- помощь в любых вопросах
Стоимость и сроки будут зависеть от степени сложности предлагаемого объекта.
На шаблонном варианте до 10 блоков стоимость Лендинга всего 3500р!