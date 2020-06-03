golovkova17

Сайты на Тильде

Создам Лендинг, многостраничный сайт, интернет - магазин на Тильде адаптированный на все устройства!

От 3,5 т. р.

Объясню и научу как пользоваться админ панелью, что бы Вы сами могли поменять картинку, цену или акцию в любой момент.

Кому подойдёт?

- Владельцам малого и среднего бизнеса

- Начинающим предпринимателям- Частным мастерам

- Всем желающим увеличить свои продажи

Что Вы получите:

- качественный, красивый сайт

- адаптацию на все устройства

- подключение Яндекс.Метрики

- установка фавикона

- бейджи для соц сетей

- подключение домена

- первоначальную seo оптимизацию

- кроссбраузерность сайта

- помощь в любых вопросах

Стоимость и сроки будут зависеть от степени сложности предлагаемого объекта.

На шаблонном варианте до 10 блоков стоимость Лендинга всего 3500р!