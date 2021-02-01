Грамотно и быстро составлю любой судебный документ

Профессиональный юрист, с реальным опытом работы, грамотно и оперативно составлю любой судебный документ ( жалобу, заявление ). Помогу

определиться с подсудностью, размером госпошлины, пошагово разъясню порядок

подачи заявления, а также помогу разобраться с перечнем необходимых документов.

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