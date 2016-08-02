Голубев Сергей. Программирование, системное администрирование.

Имею 10-летний опыт работы в области программирования (C/C++/C#, Delphi). Участвовал в разработке крупных корпоративных проектов в ПАО "Татнефть", РЖД.

Хорошо знаю специфику верхнего уровня АСУТП, Имею опыт разработки высоконагруженных серверных приложений, оптимизации кода по требовниям к системным ресурсам и быстродействию.

В части администрирования отлично владею Linux/Windows, имею опыт полного перевода предприятия на *nix (~150 пользователей, серверная инфраструктура).

Хорошо знаком с системами виртуализации, инфраструктурными службами (BIND/почта/DHCP/AD/Exchange/Lync/Sharepoint)