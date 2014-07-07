Анастасия goluboglazaya006goluboglazaya006
Образование: Закончила БКАМС. 2014г.
Закончила курсы дизайн-интерьера
Факультет: Архитектурный.
Специальность: Архитектор-дизайнер.
Знание языков: Русский.
Английский-со словарем.
Личные качества: Пунктуальность.
Ответственность.
Коммуникабельность.
Умение работать в коллективе.
Навыки
пользования ПК: (Microsoft Word, Excel, Internet ArchiCAD, Artlantis, CorelDRAW,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,).
Дополнительные
данные: Рост- 170, вес- 55.
Вредных привычек не имею.