goluboglazaya006

Анастасия goluboglazaya006

 
30 летКиргизия/Бишкек
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
дизайнер-архитектор

Образование: Закончила БКАМС. 2014г.

Закончила курсы дизайн-интерьера

Факультет: Архитектурный.

Специальность: Архитектор-дизайнер.

Знание языков: Русский.

Английский-со словарем.

Личные качества: Пунктуальность.

Ответственность.

Коммуникабельность.

Умение работать в коллективе.

Навыки

пользования ПК: (Microsoft Word, Excel, Internet ArchiCAD, Artlantis, CorelDRAW,

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,).

Дополнительные

данные: Рост- 170, вес- 55.

Вредных привычек не имею.

CorelDRAWIllustratorArchiCADPhotoshop