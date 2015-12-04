Необходим человек который сделает более привлекательный сайт Сейчас дизайн очень простенький и не особо красивый. Хотелось бы немного сделать его хоть более симпатичным. Что именно сделать? на ваше усмотрение. Можно поменять цвета на более приятные, сменить ...