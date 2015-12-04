Нужен обход системы escrow для рулетки cs:go с чеком холда, на скрипт csgowar на mongoDB. Если есть готовые решения буду рад приобрести.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
Необходимо на сайте csgotime.net 1) сделать площадку для текста с серым фоном. вообщем так как показано на картинке 1 2) В меню сайта нужно сделать в рамку, только покрасивей) и не так криво как на картинке 2:)Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим человек который сделает более привлекательный сайт Сейчас дизайн очень простенький и не особо красивый. Хотелось бы немного сделать его хоть более симпатичным. Что именно сделать? на ваше усмотрение. Можно поменять цвета на более приятные, сменить ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
На firstvds Заказал VDS сервер. Прикрепил к нему домен зарегистрированный на reg.ru. Но сайт открывается только по ip адресу. по домену сайт не доступен. В тех поддержке говорят что все хорошо "домен корректно отдается с ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт8 лет назад