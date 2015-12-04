golxd

Иван Иванов golxd

 
37 летУкраина/Апостолово
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Кодер для сайта

    $8

    Необходимо на сайте csgotime.net  1) сделать площадку для текста с серым фоном. вообщем так как показано на картинке 1  2) В меню сайта нужно сделать в  рамку, только покрасивей) и не так криво как на картинке 2:)

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно подправить дизайн и установить на сайт

    Необходим человек который сделает более привлекательный сайт Сейчас дизайн очень простенький и не особо красивый. Хотелось бы немного сделать его хоть более симпатичным. Что именно сделать? на ваше усмотрение. Можно поменять цвета на более приятные, сменить ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна помощь с сервером VDS и доменом

    На firstvds Заказал VDS сервер. Прикрепил к нему домен зарегистрированный на reg.ru. Но сайт открывается только по ip адресу. по домену сайт не доступен. В тех поддержке говорят что все хорошо "домен корректно отдается с ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад