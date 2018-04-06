goma_zanna_2018

Вітаю!
Мене звуть Жанна.
Освіта: вища (магістр) філолог української / російської мов.
Основна галузь діяльності: працюю в ДВНЗ м. Маріуполя асистентом викладача української / російської мов (а саме: мовна підготовка іноземних громадян).
Досвід роботи: літературне редагування посібників, методичних матеріалів (українська / російська мови); вичитування та корегування статей (художній, технічний напрям).
Знання та навички: впевнений користувач Microsoft Office; українська / російська - досконало, англійська - базово; знання граматики й стилістики української / російської мови; переклад, редагування текстових носіїв.
Особисті якості: відповідальність, уважність.
Умови співпраці: дистанційна робота.
Контакти: [email protected]