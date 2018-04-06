goma_zanna_2018

Жанна Гома goma_zanna_2018

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Вітаю!

Мене звуть  Жанна

Освіта: вища (магістр) філолог української / російської мов.

Основна галузь діяльності: працюю в ДВНЗ м. Маріуполя асистентом викладача української / російської мов (а саме: мовна підготовка іноземних громадян).

Досвід роботи: літературне редагування посібників, методичних матеріалів (українська / російська мови);  вичитування та корегування статей (художній, технічний напрям).

Знання та навички: впевнений користувач Microsoft Office; українська / російська - досконало, англійська - базово; знання граматики й стилістики української / російської мови; переклад, редагування текстових носіїв.

Особисті якості: відповідальність, уважність.

Умови співпраці: дистанційна робота.

Контакти: [email protected]

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