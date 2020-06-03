UI/UX designer

Опыт:

- UX/UI – более 3 лет

- Веб-дизайн – более 6 лет

- Графический дизайн и реклама – больше 10 лет

- Проектирование опыта пользователя, создание дизайна цифровых продуктов;

- Создание айдентики (look and feel);

- Веб-дизайн;

- Создание интерактивных прототипов;

- UX аудит – поиск решений по улучшению и развитию приложений;

- Подготовка материалов для команды разработки;

- Видеодизайн (After Effects).

Опыт работы с крупными российскими (ВТБ, Трансаэро, Азбука Вкуса) и европейскими (Samsung, Medena) брендами. Разговорный английский, большой опыт удаленной работы.