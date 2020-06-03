UI/UX designer
Опыт:
- UX/UI – более 3 лет
- Веб-дизайн – более 6 лет
- Графический дизайн и реклама – больше 10 лет
- Проектирование опыта пользователя, создание дизайна цифровых продуктов;
- Создание айдентики (look and feel);
- Веб-дизайн;
- Создание интерактивных прототипов;
- UX аудит – поиск решений по улучшению и развитию приложений;
- Подготовка материалов для команды разработки;
- Видеодизайн (After Effects).
Опыт работы с крупными российскими (ВТБ, Трансаэро, Азбука Вкуса) и европейскими (Samsung, Medena) брендами. Разговорный английский, большой опыт удаленной работы.
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Портфолио
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