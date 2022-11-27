goncharukSergey

Разрабатываю сайты любой сложности (верстаю, адаптирую под разные устройства и браузеры, натягиваю верстку на CMS). Трудоголик и фанат своего дела

Здравствуйте!

Я 2,5 года занимаюсь разработкой сайтов. Из них пол года работаю в веб-студии.

С моими работами можно ознакомиться на моем сайте: https://customdev.website/

Создаю сайты под ключ (лендинги, многостраничники, корпоративные сайты, интернет-магазины, интернет-каталоги). На фрилансе работаю в команде единомышленников.

Предлагаю сотрудничество. Заказчики возвращаются ко мне и предлагают мои услуги своим знакомым!



Мои навыки:

1) Верстка кроссбраузерных, адаптивных сайтов (с/без макета мобильной версии).

2) Написание собственных JS/jQuery скриптов для этих сайтов. Использование сторонних библиотек.

3) Натяжка верстки на CMS WordPress (SCF, ACF, Yoast SEO, Autooptimize и т.д).

4) Разработка интернет - магазинов при помощи WooCommerce, натяжка верстки на стандартную WooCommerce тему с кастомизацией, работа с плагинами (интеграция в верстку)

5) Работа с API через curl

6) Работа с Git Bash(Github, Gitlab).

7) Использую сборщик Gulp.

8) В верстке использую БЭМ

9) SVG спрайты

10) Использую препроцессоры: PUG, SASS(SCSS)

11) Есть опыт работы с Bootstrap, Materialize CSS

12) Оптимизация PageSpeed

13) Верстка из Figma, Avocode, Adobe Photoshop