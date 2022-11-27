goncharukSergey

Здравствуйте!
Я 2,5 года занимаюсь разработкой сайтов. Из них пол года работаю в веб-студии.
С моими работами можно ознакомиться на моем сайте: https://customdev.website/
Создаю сайты под ключ (лендинги, многостраничники, корпоративные сайты, интернет-магазины, интернет-каталоги). На фрилансе работаю в команде единомышленников.
Предлагаю сотрудничество. Заказчики возвращаются ко мне и предлагают мои услуги своим знакомым!
Мои навыки:
1) Верстка кроссбраузерных, адаптивных сайтов (с/без макета мобильной версии).
2) Написание собственных JS/jQuery скриптов для этих сайтов. Использование сторонних библиотек.
3) Натяжка верстки на CMS WordPress (SCF, ACF, Yoast SEO, Autooptimize и т.д).
4) Разработка интернет - магазинов при помощи WooCommerce, натяжка верстки на стандартную WooCommerce тему с кастомизацией, работа с плагинами (интеграция в верстку)
5) Работа с API через curl
6) Работа с Git Bash(Github, Gitlab).
7) Использую сборщик Gulp.
8) В верстке использую БЭМ
9) SVG спрайты
10) Использую препроцессоры: PUG, SASS(SCSS)
11) Есть опыт работы с Bootstrap, Materialize CSS
12) Оптимизация PageSpeed
13) Верстка из Figma, Avocode, Adobe Photoshop