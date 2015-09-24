Web-разработка на Ruby on Rails
Занимаюсь разработкой web-сайтов и приложений около года, недавно решил начать карьеру фрилансера, работаю на первые отзывы и портфолио, рекомендации. Имею полный багаж знаний по backend разработке и серверной логике (организации БД) + временно выполняю несложную верстку страниц. Моя специальность - Ruby, Ruby on Rails, HTML5, MySQL, GIT. Полностью пройдены соответствующие курсы на Codecademy и Code School - Профили:https://www.codecademy.com/gonger
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Портфолио
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