Нужно создать 10 групп в VK по одному товару в каждой. Добавить порядка 1000-2000 человек можно ботов. Создать видимость работы группы.(комментарии, лайки...) Настроить рекламу. Если все устраивает дальнейшее сотрудничество по ЦА. ...