gonzik007

Михаил gonzik007

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

luninroman
Роман 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Нужен продающий сайт (лендинг)
Рекомендую Михаила как хорошего, приятного человека и добросовестного заказчика. Работать с ним мне было в удовольствие. Спасибо!
Отличная работа, Роман справился на 5+, Спасибо за работу и терпение!!!
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