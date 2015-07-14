Нужно увеличить количество подписчиков в группе, хотя бы 1000 реальных людей, не ботов. Хочу услышать стоимость работы, сроки тематика: продажа вещей аудитория: 25-45 лет, женщины, Узкое геолокация. Так же нужны лиды. ...
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сделать сайт как ( http://skidkabon.com/) Жду предложенийВеб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать сайт. Тематика изготовление детских слепков! Ваши предложения. Бюджет Минимальный!Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна РК для сайта по изготовлению детских слепков. Указывайте ориентировочную сумму на РК. г. НижневартовскКонтекстная реклама16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать 10 групп в VK по одному товару в каждой. Добавить порядка 1000-2000 человек можно ботов. Создать видимость работы группы.(комментарии, лайки...) Настроить рекламу. Если все устраивает дальнейшее сотрудничество по ЦА. ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть группа в ВК, тема: детские слепки. Нужно ее раскрутить. ЦА один город, в основном мамочки в дикрете. Прошу указать желаемое вознаграждение.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить РК для лендинга на Яндекс директ. Бюджет ограничен. Гео: Тюмень Сайт: http://ruwellness.ru/Контекстная реклама14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужен сайт для продажи Велнес продукции(Витамины, Батончики, коктейли, супы).Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно разработать, сайт-проект для консультанта сетевой компании(в том числе посадочные страницы).Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен ИМ наподобие http://itsell.com.ua/, либо http://www.soto-lux.ru/(будут продаваться чехлы и защитные пленки).Так же нужна seo оптимизация сайта.Интернет-магазины16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен продающий сайт консультанту mlm информация http://ru.oriflame.com/wellness всего 22 продукта. Жду ваших предложений.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад