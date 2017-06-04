Быстрое. Качественное. Кросс-браузерное. Адаптивное. Создание Сайтов.
Портфолио
Кто я?
Я начинающий веб-разработчик.
Что я знаю, что я умею?
- Верстка сайтов
- Адаптивная верстка
- Создание простого UX
- Создание макета сайта в Photoshop, Sketch, а также в новом Adobe XD
- Использование Jquery
- Верстка при помощи Bootstrap 3
- База JavaScript
- Таск менеджер Gulp
- Работа с GitHub
Сколько я работаю?
Я работаю все время после 14 : 00.
Принципы
- При новом заказе всегда создавать о себе хорошее впечатление для заказчика
- Всегда сдавать работу раньше сроков
- Оставить хороший отзыв заказчику с желанием получить взаимный
- Критическое мышление ко всему, что я делаю
- Сделать так хорошо как это только возможно
Требования к заказчику?
Предоставлять ТЗ, четкие требования к задаче, а также вспомогательные ресурсы для ее решения по возможности.
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