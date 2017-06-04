good-boy

Дмитрий good-boy

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Быстрое. Качественное. Кросс-браузерное. Адаптивное. Создание Сайтов.

Портфолио

Кто я?

Я начинающий веб-разработчик.

Что я знаю, что я умею?

  • Верстка сайтов
  • Адаптивная верстка
  • Создание простого UX
  • Создание макета сайта в Photoshop, Sketch, а также в новом Adobe XD
  • Использование Jquery
  • Верстка при помощи Bootstrap 3
  • База JavaScript
  • Таск менеджер Gulp
  • Работа с GitHub

Сколько я работаю?

Я работаю все время после 14 : 00.

Принципы

  • При новом заказе всегда создавать о себе хорошее впечатление для заказчика
  • Всегда сдавать работу раньше сроков
  • Оставить хороший отзыв заказчику с желанием получить взаимный
  • Критическое мышление ко всему, что я делаю
  • Сделать так хорошо как это только возможно

Требования к заказчику?

Предоставлять ТЗ, четкие требования к задаче,  а также вспомогательные ресурсы для ее решения по возможности.