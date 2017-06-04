Быстрое. Качественное. Кросс-браузерное. Адаптивное. Создание Сайтов.

Кто я?

Я начинающий веб-разработчик.

Что я знаю, что я умею?

Верстка сайтов

Адаптивная верстка

Создание простого UX

Создание макета сайта в Photoshop, Sketch, а также в новом Adobe XD

Использование Jquery

Верстка при помощи Bootstrap 3

База JavaScript

Таск менеджер Gulp

Работа с GitHub

Сколько я работаю?

Я работаю все время после 14 : 00.

Принципы

При новом заказе всегда создавать о себе хорошее впечатление для заказчика

Всегда сдавать работу раньше сроков

Оставить хороший отзыв заказчику с желанием получить взаимный

Критическое мышление ко всему, что я делаю

Сделать так хорошо как это только возможно

Требования к заказчику?