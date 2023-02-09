О себе + портфолио:

О себе:

Давайте знакомиться. Меня зовут Дарья. Coralina - мой творческий ник.

Имею опыт работы 2 года smm-специалистом. Работаю коммерческим фотографом 2 года.

Беру на заказ создание презентаций и коллажей, также ретушь и обработку фото.

1 год опыта работы копирайтером. Веду свой секс-блог. Большое желание писать для секс-шопов и вести рубрику в журнале.

Портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1z51eHS6Be66Ql3V63ksAFsSv7NigqNgQ?usp=sharing Ссылки на соц.сети:

https://instagram.com/coralinestory?utm_medium=copy_link