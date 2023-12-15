Создание сайтов "под ключ". Дизайн. Продвижение.

Алоха, меня зовут Максон a.k.a. бюджетный Марк Цукерберг

Оригинальный подход, смекалка, коммуникабельность на высшем уровне, вот чем я беру.

Занимаюсь разработкой на таких языках, как C/C++/php/JavaScript, также преуспеваю в верстке адаптивных сайтов на HTML5/CSS с использованием Bootstrap. Посадка на WordPress/OpenCard/Bitrix/Modx также в ассортименте)

Viber/What'sApp: +79042623459