Максим Максимов good-productiongood-production
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Создание сайтов "под ключ". Дизайн. Продвижение.
Алоха, меня зовут Максон a.k.a. бюджетный Марк Цукерберг
Оригинальный подход, смекалка, коммуникабельность на высшем уровне, вот чем я беру.
Занимаюсь разработкой на таких языках, как C/C++/php/JavaScript, также преуспеваю в верстке адаптивных сайтов на HTML5/CSS с использованием Bootstrap. Посадка на WordPress/OpenCard/Bitrix/Modx также в ассортименте)
Viber/What'sApp: +79042623459
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Клиника похудения и снижения веса "Apecsmed"79 просмотров
- Сайт по продаже недвижимости в Турции70 просмотров