Создание сайта:
1) Интернет-магазин (opencart);
2) Одностраничник;
3) Сайт-визитка (wordpress);
4) Корпоративный сайт (wordpress);
5) Блог (wordpress).
Верстка:
1) Адаптивная;
2) При необходимости валидная;
3) При необходимости оптимизация согласно google speed page;
4) Кроссбраузерная (IE-9 и выше).
CRM (тут отдельный разговор)
Есть выход на дизайнеров, с которыми сотрудничаю. Если нужен дизайн в комплекте с вышеперечисленными услугами, тоже смело можете обращаться. Так же могу помочь на первоначальном этапе продвижения.
Оплата допускается только:
1) Карта приватбанка;
2) Web-money;
3) Киви.