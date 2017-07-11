Создание сайта:

1) Интернет-магазин (opencart);

2) Одностраничник;

3) Сайт-визитка (wordpress);

4) Корпоративный сайт (wordpress);

5) Блог (wordpress).

Верстка:

1) Адаптивная;

2) При необходимости валидная;

3) При необходимости оптимизация согласно google speed page;

4) Кроссбраузерная (IE-9 и выше).

CRM (тут отдельный разговор)

Есть выход на дизайнеров, с которыми сотрудничаю. Если нужен дизайн в комплекте с вышеперечисленными услугами, тоже смело можете обращаться. Так же могу помочь на первоначальном этапе продвижения.

Оплата допускается только:

1) Карта приватбанка;

2) Web-money;

3) Киви.