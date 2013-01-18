$50
Привет, нужно постить на форумах одно обьявление. Задача: пройти регистрацию на форуме и создать тему в определенном разделе. 1 форум - 4р
Наполнение сайтов3 заявки
Закрыт
12 лет назад
Привет, нужно постить на форумах одно обьявление. Задача: пройти регистрацию на форуме и создать тему в определенном разделе. 1 форум - 4р
Привет. Нужен флеш- логотип на сайт спортивной тематики, пример покажу при общении. Skype: goodcapper ICQ: 609497820
Привет. Нужен сайт продажи спортивных прогнозов. Примеры покажу в скайпе/асе. Выслушаю все ваши цены и предложения. Skype: goodcapper ICQ: 609497820