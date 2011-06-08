goodday_you_oll

Искусствовед, журналист, автор двух книг о театре.

Окончила ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.В силу профессии знаю историю искусства,( музыка, театр). В СМИ долгое время работала журналистом, писала на социальные темы, выполняла заказы по написанию рекламных текстах, проблемные статьи о жизни города. Кроме того, последние 10 лет работу научного сотрудника совмещала с журналистской деятельностью, посвященной в основном краеведению, занималась рецензированием спектаклей для местных СМИ и театрального журнала "Страстной бульвар". (г.Москва").

В настоящее время заканчиваю работу над книгой, посвященно музыкальной культуре Орловщины и России с 70-х гг. до настоящего момента. Напправления:классическая и наподная музыка. Издавать собираюсь на свои средства, так что их необходимо заработать. Это и стала одной из причин моего обращения на сайт Weblacer/ Поскольку город Орел - несмотря на то, что знамет своими великими литературными классиками, достаточно маленький. Немногочисленные СМИ-печатные органы различных политических партий. Круг общения - в профессиональной среде - не интересен, тем, что давно известен, и конечно же все друг о друге считают, что все знают.

Каке ни странно, проживя достаточно сольдную творческую и физическую жизнь, интерес испытываю ко всему новому, людям, чему-то для себя учусь...