gooddiablo

Web Developer

Веб-разработчик, специализирующийся на малых и средних веб-сайтах. Я разрабатываю адаптивные веб-сайты с использованием современных технологий для улучшения пользовательского интерфейса. У меня есть более чем один год опыта в веб-разработке. В своих проектах я всегда реализую, что нужно клиенту, и я всегда стараюсь делать это с качеством. Я - быстрый ученик, который испытывает трудности и процветает в быстро развивающейся, ориентированной на цели среде

В настоящее время есть опыт работы с:

• HTML

• CSS

• JavaScript

• PHP

• Vue (учу)

Спасибо за просмотр!

С уважением, Алексей.