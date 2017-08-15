gooddiablo

Web Developer
Веб-разработчик, специализирующийся на малых и средних веб-сайтах. Я разрабатываю адаптивные веб-сайты с использованием современных технологий для улучшения пользовательского интерфейса. У меня есть более чем один год опыта в веб-разработке. В своих проектах я всегда реализую, что нужно клиенту, и я всегда стараюсь делать это с качеством. Я - быстрый ученик, который испытывает трудности и процветает в быстро развивающейся, ориентированной на цели среде
В настоящее время есть опыт работы с:
• HTML
• CSS
• JavaScript
• PHP
• Vue (учу)
Спасибо за просмотр!
С уважением, Алексей.
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