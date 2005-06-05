goodjob-gg

Требуется копирайтер для написания статьи на тему криптовалют по шаблону Telegram-канала. Обязательно наличие интереса к крипте и отсутствие копирования текста из интернета. Перед откликом убедитесь в возможности выполнения работы.
Качественный монтаж видео за небольшие деньги
Моя цель-сделать качественно, быстро, недорого.
Программы в которых я работаю:
cinema4d, davinci resolve, premiere pro, after effects и так далее.
Я прошёл множество платных, а так же бесплатных курсов по монтажу видео изучал множество программ сделал множество пробных работ. И сейчас готов смонтировать для вас видео за небольшие деньги. Буду рад если вы станете моим первым клиентом.
Контакты:
Телеграмм: Aexandr_Gurian_off
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Я против войны в Украине!
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- Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Требуется создать оформление для телеграмм канала по аналогии с другим каналом, но в более строгом стиле. Необходимо разработать логотипы и знаки, следуя заданному шаблону.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад