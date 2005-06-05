goodjob-gg

Качественный монтаж видео за небольшие деньги

Моя цель-сделать качественно, быстро, недорого.

Программы в которых я работаю:

cinema4d, davinci resolve, premiere pro, after effects и так далее.

Я прошёл множество платных, а так же бесплатных курсов по монтажу видео изучал множество программ сделал множество пробных работ. И сейчас готов смонтировать для вас видео за небольшие деньги. Буду рад если вы станете моим первым клиентом.

Контакты:

Телеграмм: Aexandr_Gurian_off

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