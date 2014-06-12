SEO. CMS. WEB
Гарантировано выполним разработку и настройку сайта.
Также выполняем раскрутку, 100% гарантия, посещение с первого дня
Цена - 1 целевой клиент - 0,50коп.
Стоимость разработки сайта:
ТЗ (техническое задание) - от 80$
Дизайн макет и шаблон - от 83$ (можно выбрать из доступных);
Лого - от 18$;
Установка и настройка CMS (система управления контентом, то-есть готовый сайт) - от 280$;
Заполнение - 1000 слов - от 1,8$.
Обслуживание сайта - от 80$/мес.
Обслуживание интернет магазина - от 180$/мес. (включая call-центр, и СМС уведомления)
Дополнительно настройка рекламной кампании гугл Адвордс 180$
http://kardanvalservis.com.ua/
Контекстная реклама
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от $150
от 1 дня
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $150
от 1 дня
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