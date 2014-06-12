SEO. CMS. WEB

Гарантировано выполним разработку и настройку сайта.

Также выполняем раскрутку, 100% гарантия, посещение с первого дня

Цена - 1 целевой клиент - 0,50коп.

Стоимость разработки сайта:

ТЗ (техническое задание) - от 80$

Дизайн макет и шаблон - от 83$ (можно выбрать из доступных);

Лого - от 18$;

Установка и настройка CMS (система управления контентом, то-есть готовый сайт) - от 280$;

Заполнение - 1000 слов - от 1,8$.

Обслуживание сайта - от 80$/мес.

Обслуживание интернет магазина - от 180$/мес. (включая call-центр, и СМС уведомления)

Дополнительно настройка рекламной кампании гугл Адвордс 180$

http://kardanvalservis.com.ua/

http://yabook.com.ua/

http://gadgetworld.com.ua/