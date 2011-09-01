Яковенко Никита Владимирович

Программист C#/C++ (студент), удаленная работа

Дата рождения: 13 сентября 1995 (18 лет)

Город: Одесса

Телефон: 0934833440

Эл. почта: [email protected]

Цель

Получать опыт разработки программного обеспечения и дальше развиваться в этом направлении.

Образование

Среднее специальное

с 09.2011 по 06.2015

Одесский Колледж Компьютерных Технологий, Разработка программного обеспечения, Одесса.

-принимаю активную роль в жизни колледжа;

-участвую в олимпиадах, различных мероприятиях;

-средний бал 5.0 (по 5-системе);

-участвую в различных конференциях (по специальности);

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Опытный пользователь ПК:

-Windows (12 лет опыта);

-Linux (3 года опыта);

С#, C++; – Средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.

WinForms, WPF – Начинающий, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Знание ООП – Средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Знание xml – Начинающий, использую в настоящее время, 0 лет опыта.

Знание SQL и опыт работы с БД – Начинающий, использую в настоящее время, 0 лет опыта.

Unity3D – Начинающий, использую в настоящее время, 0 лет опыта.

Владение языками

Английский — средний

Дополнительная информация

Опыт работы:

Не имею коммерческого опыта работы, но есть огромное желание учиться и работать программистом.

Дополнительная информация:

Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания