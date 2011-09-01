Яковенко Никита Владимирович
Программист C#/C++ (студент), удаленная работа
Дата рождения: 13 сентября 1995 (18 лет)
Город: Одесса
Телефон: 0934833440
Эл. почта: [email protected]
Цель
Получать опыт разработки программного обеспечения и дальше развиваться в этом направлении.
Образование
Среднее специальное
с 09.2011 по 06.2015
Одесский Колледж Компьютерных Технологий, Разработка программного обеспечения, Одесса.
-принимаю активную роль в жизни колледжа;
-участвую в олимпиадах, различных мероприятиях;
-средний бал 5.0 (по 5-системе);
-участвую в различных конференциях (по специальности);
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Опытный пользователь ПК:
-Windows (12 лет опыта);
-Linux (3 года опыта);
С#, C++; – Средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.
WinForms, WPF – Начинающий, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Знание ООП – Средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Знание xml – Начинающий, использую в настоящее время, 0 лет опыта.
Знание SQL и опыт работы с БД – Начинающий, использую в настоящее время, 0 лет опыта.
Unity3D – Начинающий, использую в настоящее время, 0 лет опыта.
Владение языками
Английский — средний
Дополнительная информация
Опыт работы:
Не имею коммерческого опыта работы, но есть огромное желание учиться и работать программистом.
Дополнительная информация:
Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания