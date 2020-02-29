Интернет Маркетинг.Продвижение в сети.Дизайн

Здравствуйте, меня зовут Иван, я занимаюсь комплексным продвижением в интернете+созданием логотипов, заставок для видео, а так же оформлением сообществ, каналов и бизнес-аккаунтов. Так-же монтирую видео различной сложности, редактирую аудиофайлы. Обращайтесь, буду рад помочь.

✔ Комплексное продвижение в сети

✔ Таргетированная реклама VK

✔ Таргетированная реклама MyTarget

✔ Яндекс Директ

✔ Подключение к Яндекс. Маркет

✔ Реклама Google

✔ Создание магазина на Ebay

✔ Подключение к Amazon

✔ Дизайн под ключ

✔ Оформление социальных сетей

✔ Создание логотипов

✔ Создание визиток

✔ Создание креативов

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