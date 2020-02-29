Интернет Маркетинг.Продвижение в сети.Дизайн
Здравствуйте, меня зовут Иван, я занимаюсь комплексным продвижением в интернете+созданием логотипов, заставок для видео, а так же оформлением сообществ, каналов и бизнес-аккаунтов. Так-же монтирую видео различной сложности, редактирую аудиофайлы. Обращайтесь, буду рад помочь.
✔ Комплексное продвижение в сети
✔ Таргетированная реклама VK
✔ Таргетированная реклама MyTarget
✔ Яндекс Директ
✔ Подключение к Яндекс. Маркет
✔ Реклама Google
✔ Создание магазина на Ebay
✔ Подключение к Amazon
✔ Дизайн под ключ
✔ Оформление социальных сетей
✔ Создание логотипов
✔ Создание визиток
✔ Создание креативов
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