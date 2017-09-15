3D Моделирование, анимация, 2D концепт, разработка игр

Добрый день, мы команда опытных удаленных сотрудников Goodvin . Хотим предложить вам сотрудничество и принять участие в ваших проектах. В нашей команде есть 3D аниматоры, 3D моделеры, концепт художники и программисты. Мы любим то, чем мы занимаемся и поэтому, готовы взяться за любые интересные проекты. Это может быть создание 3D моделей и персонажей (концепт, 3D моделинг, риггинг, текстурирование…), создание 3D и 2D анимации, разработка игр.

Ссылка на наш сайт: http://goodvinanimation.com/en.html

Инстаграмм нашего проекта: https://www.instagram.com/goodvin_games/

Ссылка на демо видео нашей игры: https://www.youtube.com/watch?v=zhncJYkuLZ8