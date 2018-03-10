goodzakazchik

$1100
Добрый день, Серафима. Моему другу нужен сложный дизайн социального сервиса. Прототип есть. Опять к вам:)
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Добрый день, Серафима. Моему другу нужен сложный дизайн социального сервиса. Прототип есть. Опять к вам:)
Добрый день. Магазин мебели крупной компании под ключ. Начнем с ре-дизайна. Уникальный дизайн. Продумать функционал. Тех.задание на почте. Спасибо.
Серафима, нужно выполнить 2 задачи: 1) Создать сайт для управляющей компании ЖКХ на Joomla. 2) Создать уникальный дизайн лендинга для трейдеров. Техзадания у вас. Полагаюсь на ваш вкус.
Добрый день, Серафима. У меня для вас 2 проекта: 1) Дизайн сайта по футболу. 2) Дизайн сайта Сервиса по предоставлению услуг Техзадания выслал. Полагаюсь на ваш личный вкус и ...