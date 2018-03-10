goodzakazchik

Роман goodzakazchik

 
55 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Хороший заказчик:)

Работаю менеджером в одной питерской компании по ...

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Мебельный магазин

    $1000

    Добрый день. Магазин мебели крупной компании под ключ. Начнем с ре-дизайна. Уникальный дизайн. Продумать функционал. Тех.задание на почте. Спасибо.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 2 проекта

    $1050

    Серафима, нужно выполнить 2 задачи: 1) Создать сайт для управляющей компании ЖКХ на Joomla. 2) Создать уникальный дизайн лендинга для трейдеров. Техзадания у вас. Полагаюсь на ваш вкус.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн 2 сайтов

    Добрый день, Серафима. У меня для вас 2 проекта: 1) Дизайн сайта по футболу. 2) Дизайн сайта Сервиса по предоставлению услуг Техзадания выслал. Полагаюсь на ваш личный вкус и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн социальной сети
Самый лучший заказчик!
Все сделано на высоком уровне. Буду заказывать и 2 часть. Все довольны. Огромное спасибо, Серафима.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1000
10 баллов
7 лет назад
Мебельный магазин
Роман Спасибо вам за очень интересный проект Работаем дальше
Серафима. Спасибо. Как всегда высшая оценка. Я и мой бизнес-партнер очень довольны. Очень качественно и красиво. Спасибо. Работаем дальше.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1050
10 баллов
7 лет назад
2 проекта
Joomla
Классному заказчику - качественная работа:) Спасибо, Роман.
Серафима, прекрасно справилась с заданиями. Придумала очень классный дизайн, хотя вводных не было. Все очень довольны. Сайт не только сделала, но и настроила выделенный сервер. Большое человеческое спасибо! Набиваюсь в постоянные клиенты:)
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1000
10 баллов
7 лет назад
Дизайн 2 сайтов
Роман, отличный человек и заказчик. Надеюсь на продолжение нашего удачного сотрудничества.
Серафима очень красиво сделала мои заказы. Максимум комфорта. Не тревожила меня. Просто взяла и сделала, именно то, чего мы ожидали. Спасибо, будем обращаться еще не раз.
Ответный отзыв