Мы предоставляем только качественные услуги от команды "STARGAMES SYSTEM".
"STARGAMES SYSTEM".
Опыт работы более 20 лет !
Наша команда работает максимально качественно, в сроки, в соответствии с тем, что обговариваем изначально.
Всегда в онлайне, доступны в онлайн чате, Skype, VK, по электронной почте.
Выполняем объём работы, оговоренный при общении.
Веб Программирование
Дизайн сайтов
Вёрстка
Программирование по Java, 1С Битрикс, Delphi, C++
Создания Эмуляторов
Продвижение сайтов
Защита и структура серверов
Контактные данные
Skype : Google.Dev
Ежедневная онлайн поддержка в чате
1С-программирование
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
#43
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
#102
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
#173
Тестирование ПО
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
#224