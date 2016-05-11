Мы предоставляем только качественные услуги от команды "STARGAMES SYSTEM".

"STARGAMES SYSTEM".

Опыт работы более 20 лет !

Наша команда работает максимально качественно, в сроки, в соответствии с тем, что обговариваем изначально.

Всегда в онлайне, доступны в онлайн чате, Skype, VK, по электронной почте.

Выполняем объём работы, оговоренный при общении.

Веб Программирование

Дизайн сайтов

Вёрстка

Программирование по Java, 1С Битрикс, Delphi, C++

Создания Эмуляторов

Продвижение сайтов

Защита и структура серверов

Контактные данные

VK : https://vk.com/googledev

Skype : Google.Dev

Ежедневная онлайн поддержка в чате