Работаю в четко определенном стиле и по предоплате. Рисунки и иллюстрации, mattepaint, иллюстрации к сайтам, шапки ,иллюстрации к упаковкам, играм ,бэки, обложки, афиши, cd,создание персонажей, graffity( граффити) высокого качества, фотообработка , графика для игр, персонажи, пейзаж,локации,иллюстрации для полиграфии рекламы. Заказы меньше 5 т.руб не беру!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Датацентр компании "В контаке"215 просмотров
- Multiverse171 просмотр
- UFO:The legacy180 просмотров
- Афиша Братьев Сафроновых180 просмотров
- Апокалипсис в моем городе1899 просмотров
- Игра в стиле Фэнтези (город)1437 просмотров
- Фэнтези сайт447 просмотров
- Lineage Doom of Kings промо страница212 просмотров
- Биомеханика536 просмотров
- Офис "В контаке" в г.Санкт-петербурге358 просмотров