Меня зовут Игорь ГОР (Москва)
Художник, дизайнер, фотограф, веб-флеш-дизайнер.
Член международной Конфидерации художников
Я заинтересован в профессиональном сотрудничестве с Вами.
Мои услуги для Вас:
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
(Иллюстрации, логотипы, фирменный стиль,обложки для
CD, кассет, книг и т.д.)
ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ
(Художественная, коммерческая)
Съёмка люди, события, портфолио,портреты, ню и т.д.
3D и КОМПЬЮАРТ
( иллюстрации, коллажи, монтаж, 3D+фотография, векторная графика...)
ВЕБ-ДИЗАЙН
(Представительские сайты, корпоративные сайты, ре-дизайн
сайтов)
ФЛЕШ-ДИЗАЙН
Создание Мульти-медиа презентаций ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА для выставочных плазменных панелей, СD дисков и веб:
ФЛЕШ технологии, с использованием ВИДЕО-ЭФФЕКТОВ, 3Д графики и ВЕКТОРНОЙ АНИМАЦИИ.
(Последняя работа для авиасалона "МАКС")
(мульти-медиа презентации, флеш-ролики, заставки, баннеры, флеш-сайты и т.д.)
Подробней можно ознакомится.Мой сайт, посвящённый флеш-технологии.
Моими заказчиками в разное время были:
Министерство связи РФ (флеш-анимация)
ГЛАВМОССТРОЙ (промо-флеш, симуляция лазерного ролика для рекламного щита на Тверской ул)
ТВ передача "Я САМА" (флеш-заставка к сайту)
Юрий Башмет, музыкант (графическая иллюстрация)
"CLINIQUE" известная косметическая компания(флеш-презентация)
Золотодобывающая компания "ПОЛИС"(создание юбилейной книги)
Ювелирная компания "МОНАРХ" (рекламный блок, ре-дизайн логотипа)
Русская Алмазная Группа (каталожная фотосьёмка, буклет)
Международная высшая школа бизнеса МВА "МИРБИС"
(ре-дизайн сайта, выставочный стенд)
Крупная компания телекоммуникаций АМТ (флеш-презентации)
Кинотеатр "Звёздный" (дизайн неоновой подсветки в фое )
Гольф-клуб РФ (флеш-ролик 30 мин!!)
Московский Часовой Салон (флеш-презентация для выставки в Базеле)
Пиар-агенство AGT (ре-дизайн сайта)
Казино "Корона" (постановочная фото-сьёмка)
Издательство "Беловодье" (обложки книг)
DVD издательство DVD-АЛЬЯНС(обложки DVD-дисков)
журнал E-PHOTO (создание обложек, фотопубликации)
журнал PLAYBOY (фотопубликация)
журнал "ЮВЕЛИРНЫЙ" (рекламные блоки)
Издательством "Вагриус" в 1997 г была выпушена моя книга "Заповеди воина"
компания СНАБСЕРВИЗ (креативная графика, создание визуального "мифа" корпорации для выставочной деятельности и полиграфической рекламы)
Выставочная компания НВК2000 (КОМТЕК) (создание логотипа)
и многие другие российские компании.
Если у вас возникнет интерес, то предлагаю встретиться, пишите, звоните, приглашайте!