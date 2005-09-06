Меня зовут Игорь ГОР (Москва)

Художник, дизайнер, фотограф, веб-флеш-дизайнер.

Член международной Конфидерации художников

Я заинтересован в профессиональном сотрудничестве с Вами.

Мои услуги для Вас:

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

(Иллюстрации, логотипы, фирменный стиль,обложки для

CD, кассет, книг и т.д.)

ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ

(Художественная, коммерческая)

Съёмка люди, события, портфолио,портреты, ню и т.д.

3D и КОМПЬЮАРТ

( иллюстрации, коллажи, монтаж, 3D+фотография, векторная графика...)

ВЕБ-ДИЗАЙН

(Представительские сайты, корпоративные сайты, ре-дизайн

сайтов)

ФЛЕШ-ДИЗАЙН

Создание Мульти-медиа презентаций ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА для выставочных плазменных панелей, СD дисков и веб:

ФЛЕШ технологии, с использованием ВИДЕО-ЭФФЕКТОВ, 3Д графики и ВЕКТОРНОЙ АНИМАЦИИ.

(Последняя работа для авиасалона "МАКС")

(мульти-медиа презентации, флеш-ролики, заставки, баннеры, флеш-сайты и т.д.)

Подробней можно ознакомится.Мой сайт, посвящённый флеш-технологии.

Моими заказчиками в разное время были:

Министерство связи РФ (флеш-анимация)

ГЛАВМОССТРОЙ (промо-флеш, симуляция лазерного ролика для рекламного щита на Тверской ул)

ТВ передача "Я САМА" (флеш-заставка к сайту)

Юрий Башмет, музыкант (графическая иллюстрация)

"CLINIQUE" известная косметическая компания(флеш-презентация)

Золотодобывающая компания "ПОЛИС"(создание юбилейной книги)

Ювелирная компания "МОНАРХ" (рекламный блок, ре-дизайн логотипа)

Русская Алмазная Группа (каталожная фотосьёмка, буклет)

Международная высшая школа бизнеса МВА "МИРБИС"

(ре-дизайн сайта, выставочный стенд)

Крупная компания телекоммуникаций АМТ (флеш-презентации)

Кинотеатр "Звёздный" (дизайн неоновой подсветки в фое )

Гольф-клуб РФ (флеш-ролик 30 мин!!)

Московский Часовой Салон (флеш-презентация для выставки в Базеле)

Пиар-агенство AGT (ре-дизайн сайта)

Казино "Корона" (постановочная фото-сьёмка)

Издательство "Беловодье" (обложки книг)

DVD издательство DVD-АЛЬЯНС(обложки DVD-дисков)

журнал E-PHOTO (создание обложек, фотопубликации)

журнал PLAYBOY (фотопубликация)

журнал "ЮВЕЛИРНЫЙ" (рекламные блоки)

Издательством "Вагриус" в 1997 г была выпушена моя книга "Заповеди воина"

компания СНАБСЕРВИЗ (креативная графика, создание визуального "мифа" корпорации для выставочной деятельности и полиграфической рекламы)

Выставочная компания НВК2000 (КОМТЕК) (создание логотипа)

и многие другие российские компании.

Если у вас возникнет интерес, то предлагаю встретиться, пишите, звоните, приглашайте!