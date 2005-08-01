gorakuliya

Горак Юлия Викторовна
24 года
Россия, Химки
Электронная почта:
Опыт работы
08.2005 - по настоящее время, 7 лет и 1 месяц
методист, секретарь, менеджер по работе со студентами (Квалифицированный специалист)
Ибпу Образование, наука
Профессиональные навыки:
Продвинутый пользователь компьютера
Microsoft Office, Internet
Английский — Начальный
Образование: Высшее
ИБПУ -- Институт бизнеса, психологии и управления
Социально-гуманитарный, 2011
Специальность «Педагогика и методика начального образования»
Личные качества:
ответственность коммуникабельность, трудолюбие, исполнительность.
Семейное положение: замужем, 1 ребенок
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