gorakuliya

Горак Юлия Викторовна

24 года

Россия, Химки

Электронная почта:

[email protected]

Опыт работы

08.2005 - по настоящее время, 7 лет и 1 месяц

методист, секретарь, менеджер по работе со студентами (Квалифицированный специалист)

Ибпу Образование, наука

Профессиональные навыки:

Продвинутый пользователь компьютера

Microsoft Office, Internet

Английский — Начальный

Образование: Высшее

ИБПУ -- Институт бизнеса, психологии и управления

Социально-гуманитарный, 2011

Специальность «Педагогика и методика начального образования»

Личные качества:

ответственность коммуникабельность, трудолюбие, исполнительность.

Семейное положение: замужем, 1 ребенок