goraxux

Газиз goraxux

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Обо мне

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native)

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Веб-дизайн

- Прототипирование 

Что для меня главное?

Чтобы мои работы решали проблемы клиента и упрощал  жизнь людей !