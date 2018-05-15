Всем привет надо натянуть верстку (она готовая) на cms Систему Prestashop сроки до пятницы , указываете вашу цену и сроки !
Системы управления (CMS)2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native)
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Веб-дизайн
- Прототипирование
Что для меня главное?
Чтобы мои работы решали проблемы клиента и упрощал жизнь людей !
Всем привет надо натянуть верстку (она готовая) на cms Систему Prestashop сроки до пятницы , указываете вашу цену и сроки !
Надо импортировать 9000 товаров на сайт движок PrestaShop с изображениями. Прошу откликнуться тем кто имел уже опыт с этим движком. На отклик пишите свою цену и сроки, Фотография и товары есть у меня в EXEL