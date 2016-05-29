gorbunova_mari

Рерайт/Копирайт/Переводы/Курсовые и дипломные работы/English

Горбунова Мария Александровна

Высшее Образование 2014

Костанайский Государственный Педагогический Институт Филологический, Иностранный язык, два иностранных языка Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Казахский — базовые знания

Немецкий — базовые знания

Место работы:

1. ТОО "Казахстанский центр дополнительного профессионального образования"Костанай, vk.com/dovuza

Заместитель генерального директора по академическим вопросам

2. Бюро переводов Формат Костанай Внештатный переводчик английского языка

3. Freelance http://www.wizardwriters.com/ (Написание статей, эссе, рефератов, докладов, дипломов и курсовых работ на английском языке)

Навыки:1С: Бухгалтерия и склад 1С: Торговля и склад Adobe Photoshop MS Excel MS Office MS PowerPoint Английский язык Ведение документации и счетов Ведение переписки Письменный перевод Прием и распределение телефонных звонков Электронная почта

Обо мне:Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: 1 С, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet, Photoshop и т.д.

Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, пунктуальность, коммуникабельность, инициативность, организаторские способности, высокая работоспособность, ответственность за порученное дело‚ умение разрешать конфликтные ситуации‚ желание работать и делать карьеру.