gorbunova_mari

Горбунова Мария Александровна
Высшее Образование 2014
Костанайский Государственный Педагогический Институт Филологический, Иностранный язык, два иностранных языка Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Казахский — базовые знания
Немецкий — базовые знания
Место работы:
1. ТОО "Казахстанский центр дополнительного профессионального образования"Костанай, vk.com/dovuza
Заместитель генерального директора по академическим вопросам
2. Бюро переводов Формат Костанай Внештатный переводчик английского языка
3. Freelance http://www.wizardwriters.com/ (Написание статей, эссе, рефератов, докладов, дипломов и курсовых работ на английском языке)
Навыки:1С: Бухгалтерия и склад 1С: Торговля и склад Adobe Photoshop MS Excel MS Office MS PowerPoint Английский язык Ведение документации и счетов Ведение переписки Письменный перевод Прием и распределение телефонных звонков Электронная почта
Обо мне:Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: 1 С, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet, Photoshop и т.д.
Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, пунктуальность, коммуникабельность, инициативность, организаторские способности, высокая работоспособность, ответственность за порученное дело‚ умение разрешать конфликтные ситуации‚ желание работать и делать карьеру.