gordeeva_diana

Контент-менеджер

Опыт работы-3 года.

являюсь контент-менеджером и PR-менеджером студии красоты "Аурум".

так же являюсь соавтором портала о красоте и здоровье fbwbeauty.ru

Есть опыт работы в редакторах wix, wordpress, blogger.

Владею базовыми навыками в фотошопе, таблицах excel.

Дружу с фототехникой.

Личные качества: быстрообучаема, стрессоустойчива, многозадачна.