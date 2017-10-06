gordeeva_diana

Диана Гордеева gordeeva_dianagordeeva_diana
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Контент-менеджер
Опыт работы-3 года.
являюсь контент-менеджером и PR-менеджером студии красоты "Аурум".
так же являюсь соавтором портала о красоте и здоровье fbwbeauty.ru
Есть опыт работы в редакторах wix, wordpress, blogger.
Владею базовыми навыками в фотошопе, таблицах excel.
Дружу с фототехникой.
Личные качества: быстрообучаема, стрессоустойчива, многозадачна.
Действие аккаунта приостановлено!