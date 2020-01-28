gorina-2018

Виктория Фролкова gorina-2018

 
28 летРоссия/Брянск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
web-дизайнер

О себе:

-коммуникабельная и жизнерадостная

-ответственная и трудолюбивая

-дисциплинированная

-не боюсь трудных задач

-требовательна к себе

-внимательна к деталям

-стремлюсь у совершенствованию

профессиональных навыков

-постоянно обучаюсь и развиваюсь

Профессиональные навыки:

Создание продающих одностраничных и

многостраничных сайтов на платформе

Тильда.

Работа в ZERO-блоке

Подключение домена и платежных систем

Настройка e-mail рассылки

Базовая настройка SEO

Разработка фирменного стиля

Базовое знание редактора Canva.

TildaМногостраничный сайт