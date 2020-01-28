gorina-2018

Виктория Фролкова gorina-2018gorina-2018
28 летРоссия/Брянск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
web-дизайнер
О себе:
-коммуникабельная и жизнерадостная
-ответственная и трудолюбивая
-дисциплинированная
-не боюсь трудных задач
-требовательна к себе
-внимательна к деталям
-стремлюсь у совершенствованию
профессиональных навыков
-постоянно обучаюсь и развиваюсь
Профессиональные навыки:
Создание продающих одностраничных и
многостраничных сайтов на платформе
Тильда.
Работа в ZERO-блоке
Подключение домена и платежных систем
Настройка e-mail рассылки
Базовая настройка SEO
Разработка фирменного стиля
Базовое знание редактора Canva.
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