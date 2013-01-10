Получаю деньги за то, что умею лучше всего :)

На этой бирже я только что зарегистрировалась. Еще не успела выполнить ни одного заказа, обзавестись рейтингом и отзывыми. Сбежала сюда со Фри-ланса после последних нововведений.

Назвать себя новичком у меня язык не поворачиваются, а пальцы отказываются такое печатать. Почему?

Стаж работы – 3 года. За это время я выполнила более 1000 работ. Пройдя по нижеприведенным ссылкам, вы сможете получить подтверждение моим словам:

1. www.etxt.ru/gorkas.html – около 170 положительных отзывов, более 800 выполненных работ. На этой бирже я в течение года занимала почетное первое место в ТОП10 авторов (на главной странице демонстрируется список). Потом, получив неоценимый опыт, ушла на вольные хлеба;

2. http://freelance.ru/users/gorkas/ – здесь работаю около года. В поиске мой аккаунт находится на первой странице списка веб-авторов.

По образованию я – инженер-конструктор. А это значит, что мне легко даются любые технические темы (технологии, оборудование, строиматериалы), причем даже самые сложные статьи я стараюсь писать доступным языком.

По половой принадлежности я – женщина. То есть имеется достаточный опыт и определенные знания в области моды, ухода за внешностью, косметологии, отношений с мужчинами и всеми их родственниками, которые в качестве приложения достаются счастливой невесте после штампа в паспорте.

А еще я мама с четырехлетним стажем. Поэтому тема интерьера детской комнаты, подгузников, колясок, ходунков, игрушек и детских болячек изучена мной досконально, как с практической, так и с теоретической точки зрения.

Считаю себя абсолютно счастливым человеком, так как умудряюсь получать неплохие деньги за то, что мне доставляет огромное удовольствие :). А когда любишь свою работу, то и результат получается отличным, а не "высосанным" из пальца.

А теперь, пожалуй, о самом неприятном. Работаю я по принципу поэтапной предоплаты. Это значит, что вы оплачиваете мне оговоренную сумму, после чего я подготавливаю для вас эквивалентный текстовый материал. Вы проверяете и оплачиваете вторую часть и т.д. И так до полного обоюдного текстово-денежного удовлетворения. Конечно, бывают исключения, когда я работаю без предоплаты и не напрягаю со сроками выдачи материальной благодарности. Но это только в случае сотрудничества с постоянными заказчиками, работа с которыми длится уже не один месяц.

Ну что, поработаем?