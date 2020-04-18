Занимаюсь созданием музыки (саунд-продюсирование) с 2016 года (В приложенных файлах будет 2 мелодии с того года)

Умею делать как синтез звука (VST-плагины Spire, Serum,Omnisphere, Guitar Rig), так и работать с готовой библиотекой (сэмплы, лупы) (В пример - в приложенном файле "INDI" часть ударной и гитарной партии адаптирована с песни Ellie Goulding - Aftertaste)

Делаю сведение и мастеринг треков

Свободное владение программой Ableton Live,имел опыт работы (помимо Ableton) в FL Studio, Reason и Cubase

Опыт работы музыкальным продюсером в музыкальном продюсерском центре "1221_records" (https://www.instagram.com/1221_records) а также продвижение и поиск артистов, сотрудничество с блоггерами.

Снизу по ссылке приложены композиции, которые написаны мной:

https://drive.google.com/open?id=1p2oYXmG-reg4b0b4RcpUkJVeLp_6k4Nd