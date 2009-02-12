gorlov_anton

$50
Создать вступительную презентацию сайта! Вклеить ее в сайт! чтобы перед запуском была флеш презентация со звуком. Сайт на joomla 1.5 www.antongorlov.ru Пишите с предложениями в аську: 264363951
Веб-программирование18 заявок
Закрыт
16 лет назад
Создать вступительную презентацию сайта! Вклеить ее в сайт! чтобы перед запуском была флеш презентация со звуком. Сайт на joomla 1.5 www.antongorlov.ru Пишите с предложениями в аську: 264363951
Интересует цена и сроки выполнения работы. Желательно человек из Москвы для личной передачи денег