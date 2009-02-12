gorlov_anton

Антон gorlov_anton

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

neNick
Иван 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$55
10 баллов
16 лет назад
Сайт antongorlov.ru
Забыл оставить отзыв сразу. Очень приятно было поработать с заказчиком.
Все хорошо. спасибо.
Ответный отзыв