Мне важно прокачать аккаунт, поэтому сделаю лучше, чем надо. Быстрее, чем нужно.

Грамотно напишу, перепечатаю или транскрибирую текст.

Составлю поздравление в стихах.

Смонтирую видео.

Помогу с отзывами, лайками, репостами и подписками.

Могу общаться с вашими клиентами в социальных сетях.

Буду полезен по небольшим и важным поручениям.

P.S. С самого детства отцом во мне воспитаны ответственность, пунктуальность, обязательность. Порядочность и вежливость - мой кодекс общения с людьми. Оптимистично смотрю на жизнь, людей и ваши фриланс-заказы))