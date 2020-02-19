Мне важно прокачать аккаунт, поэтому сделаю лучше, чем надо. Быстрее, чем нужно.
Грамотно напишу, перепечатаю или транскрибирую текст.
Составлю поздравление в стихах.
Смонтирую видео.
Помогу с отзывами, лайками, репостами и подписками.
Могу общаться с вашими клиентами в социальных сетях.
Буду полезен по небольшим и важным поручениям.
P.S. С самого детства отцом во мне воспитаны ответственность, пунктуальность, обязательность. Порядочность и вежливость - мой кодекс общения с людьми. Оптимистично смотрю на жизнь, людей и ваши фриланс-заказы))
Действие аккаунта приостановлено!