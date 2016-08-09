Редактирование и корректировка текстов

Образование/Квалификация

1980 – 1984 Бирский государственный педагогический институт, учитель русского языка и литературы

1997 – 1997 Ямало-Ненецкий окружной институт усовершенствования учителей,

Советская литература, МХК, риторика, русский язык

2000 – 2000 Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права, оператор-пользователь IBM-техники

2002 – 2002 Ямало-Ненецкий окружной институт усовершенствования учителей, Обновление содержание при преподавании русского

языка, литературы и предметов НРК в условиях модернизации образования

2003 – 2003 Ямало-Ненецкий окружной институт повышения квалификации работников образования, Четырехлетнее обучение по программе

«Школа 2100» (филологическое образование)

2008 – 2008 Ямало-Ненецкий окружной институт повышения квалификации работников образования, Современные подходы и актуальные

проблемы в преподавании русского языка, литературы и дисциплин НРК в условиях

модернизации образования

2008 – 2011 ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», Основы общей и педагогической риторики IX Ямальская Школа риторики для педагога

2009 – 2009 АНО «Центр развития Молодежи» (Екатеринбург), Компетентностно- ориентированные задания как средство реализации

системно-деятельностного подхода в Стандартах Второго поколения

2011 – 2011 ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении

единого государственного экзамена по предмету русский язык

2012 – 2012 АНО «Центр развития Молодежи» (Екатеринбург), Компетентностный урок: дидактический контекст метапредметности

2012 – 2012 ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении единого государственного экзамена по предмету русский язык

2013 – 2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», Применение ИКТ в профессиональной деятельности

2013 – 2013 Институт образования человека (Москва), Дистанционные технологии в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья

2013 – 2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении

единого государственного экзамена по предмету русский язык

2013 – 2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», Проектирование содержания федерального государственного образовательного стандарта ООО на предметном уровне

2013 – 2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», Актуальные проблемы подготовки к государственной итоговой

аттестации (ГИА) выпускников 9 классов по русскому языку

2001 - 2014

МБОУ «Школа №4», г. Муравленко, ЯНАО

Учитель русского языка и литературы

Организация обучения предметам «Русский язык» и «Литература». Классное руководство. Руководитель городского Филологического общества, школьного Методического центра «Искусство слова», школьного научного общества «ЮНИС». Разработчик программ дистанционного курса «Учимся писать киносценарий», факультативного курса «Олимпийский резерв», программы по русскому языку для 5 класса (ФГОС). Эксперт ЕГЭ, городской аттестационной

комиссии, комиссий по рассмотрению творческих работ учащихся и учителей города, постоянный член жюри городских олимпиад, профессиональных конкурсов. Обладатель Гранта лучших учителей Российской Федерации, ЯНАО; финалист X Всероссийского конкурса «Дистанционный учитель года», победитель конкурса исследовательских проектов педагогов образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, лауреат городского конкурса «Педагогическая симфония». Ученики – победители и призеры олимпиад и конкурсов различных уровней: Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи-МОСТ», всероссийский творческий лингвистический конкурс поэтов-переводчиков «Волшебник слова», всероссийский конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги», всероссийский фестиваль «От малой родины до гражданина России», VI Международная дистанционная недели филологии, всероссийские конкурсы сочинений, окружной конкурс чтецов – «Ради жизни на Земле», всероссийская Олимпиада школьников.

2000 - 2001

Уфимская общеобразовательная специализированная школа для детей с нарушением слуха г. Уфы

Учитель русского языка и литературы

Организация обучения предметам «Русский язык» и «Литература» в соответствии с федеральным компонентом стандарта общего

образования и программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

Классное руководство. Руководитель методического объединения.

1991 - 2000

МБОУ СОШ №4, г. Муравленко, ЯНАО

Организация обучения предметам «Русский язык» и «Литература» в соответствии с федеральным компонентом стандарта общего

образования. Классное руководство. Разработчик элективных программ «Этикет», «Издательское

дело». Эксперт городской медальной комиссии. Участник экспериментальной площадки «Адаптивная школа – школа равных

возможностей». Ученики – победители и призеры городских конкурсов сочинений,

муниципальных и школьных марафонах знаний по русскому языку и литературе.

1990 - 1991

Ясли-сад «Дюймовочка», г. Муравленко, ЯНАО

Воспитатель старшей группы. Организация совместных мероприятий с родителями и воспитанниками.

1989 - 1990

Школа рабочей молодежи, г. Муравленко, ЯНАО

Организация обучения предметам «Русский язык» и «Литература» обучающихся в соответствии с федеральным компонентом стандарта

общего образования.

1988 - 1988

Средняя школа №1, пос. Муравленковский, ЯНАО

Организация обучения предметам «Русский язык» и «Литература» обучающихся в соответствии с федеральным компонентом государственного

образовательного стандарта

1985 - 1988

Башкирская республиканская школа-интернат для глухих детей, г. Уфа

Воспитатель старшего класса. Воспитательная работа в соответствии с требованиями Устава

школы и психолого-физиологическими особенностями воспитанников

1984 - 1985

Школа-интернат для слабослышащих детей, с. Бакалы, Башкортостан

Организация обучения предметам «Русский язык» и «Литература» в соответствии с федеральным компонентом стандарта общего

образования и программ специальных (коррекционных) образовательных

учреждений. Классное руководство.