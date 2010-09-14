gorniachok

Опыт работы:
• ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»
г. Москва Орловский пер. д.7
Тел.:(495)933-66-55
Срок работы: март 2010 – наст.вр.
Должность: референт-переводчик хирургического отделения
Обязанности:
1) Прием и распределение звонков
2) Запись пациентов на прием
3) Составление расписания докторов
4) Устный и письменный перевод консультаций докторов
5) Подготовка документации на французском и английском языках
6) Взаимодействие со страховыми компаниями (согласование покрытия услуг для пациентов)
7) Контроль документооборота
8) Перевод медицинских отчетов на иностранные языки
9) Участие в медицинских конференциях в качестве переводчика
• ОАО СЦС «Совинтел»
г. Калуга ул. Болдина 67/27
тел.: (4842)50-60-73
Старший менеджер: Парфенова Татьяна (8(910)910-00-84)
Срок работы: июль 2009-декабрь 2009
Должность: специалист по работе с клиентами со знанием английского языка
Обязанности:
1)консультирование клиентов по услугам компании
2)оказание информационной и технической поддержки партнеров компании
3)обеспечение бесперебойной работы компании
4) решение возникающих проблем у клиентов компании