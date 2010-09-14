gorniachok

Переводы с/на французский и английский языки, написание блогов, статей

Опыт работы:

• ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»

г. Москва Орловский пер. д.7

Тел.:(495)933-66-55

Срок работы: март 2010 – наст.вр.

Должность: референт-переводчик хирургического отделения

Обязанности:

1) Прием и распределение звонков

2) Запись пациентов на прием

3) Составление расписания докторов

4) Устный и письменный перевод консультаций докторов

5) Подготовка документации на французском и английском языках

6) Взаимодействие со страховыми компаниями (согласование покрытия услуг для пациентов)

7) Контроль документооборота

8) Перевод медицинских отчетов на иностранные языки

9) Участие в медицинских конференциях в качестве переводчика

• ОАО СЦС «Совинтел»

г. Калуга ул. Болдина 67/27

тел.: (4842)50-60-73

Старший менеджер: Парфенова Татьяна (8(910)910-00-84)

Срок работы: июль 2009-декабрь 2009

Должность: специалист по работе с клиентами со знанием английского языка

Обязанности:

1)консультирование клиентов по услугам компании

2)оказание информационной и технической поддержки партнеров компании

3)обеспечение бесперебойной работы компании

4) решение возникающих проблем у клиентов компании