gornij1980

Алтай создан для отдыха, хотя об этом еще не все знают. Благодаря своей уни

Алтай создан для отдыха, хотя об этом еще не все знают. Благодаря своей уникальной нетронутой природе, высоким горам, богатым ягодами лесам, бурным рекам Алтай каждому может предложить тот тип отдыха, который ему больше подходит. В зависимости от вашего возраста, компании и пожеланий - активный отдых на природе, приключенческий туризм, пассивный отдых на турбазе, экстремальный туризм в горах или сплав по алтайским рекам - Алтай откроет перед вами одно из своих лиц, впустит вас в свои владения.