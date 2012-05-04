Максим Горнак - профессиональный художник-дизайнер
Возраст – 29 лет
Тел: +79111614972
E-mail: [email protected]
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Образование:
1-е высшее:
Витебский государственный педагогический университет, художественно-графический факультет
Квалификация: художник, учитель ИЗО
2-е высшее:
Белорусский государственный университет культуры и искусства, факультет дизайна
Квалификация: дизайнер
Опыт работы – 6 лет:
Реклама: разработка фирменного стиля (концепция, логотип, слоган), оформление бренд-бука; дизайн баннера, буклета, брошюры, этикетки, календаря, баннера.
Полиграфия: верстка буклета, брошюры, журнала; разработка открытки, обложки; допечатная подготовка.
Декор интерьера: реставрация мебели; декоративная живопись.
Веб-дизайн: структура сайта, кнопки, дизайн экранов.
Авторская графика: иллюстрации, рисунки.
Послужной спосок:
Рекламное агентство «ПРОСТО», г. Минск (2010 г.)
Дизайн, креатив, верстка, фирменный стиль, веб-дизайн
Клуб «BRONX», г. Минск (2009-2010 гг.)
Оформление залов
Реставрация мебели, стен
Живопись (картина маслом в VIP зал)
«ИнфоДрук», г. Минск (2007-2009 гг.)
Издательство, рекламное агентство
Разработка оригинал-макетов, обложек, баннеров
Создание концепции для торговой марки
«Наш Дом и Сад», г. Минск (2007 г.)
Телефонный справочник. Журнал.
Фирменный стиль. Логотип. Верстка.
Подготовка к печати
«БелКоопСоюз», г. Минск (2006-2007 гг.)
Завод по производству торгового оборудования.
Проектирование торгового пространства
и мебельного оборудования.
«Ковчег», г. Минск (2005-2006 гг.)
Типография. Издательство
Визитки, календари, буклеты
Допечатная подготовка
Владение компьютером:
Графические редакторы:
CorelDraw, PhotoShop
Программы верстки и допечатной подготовки:
In Design, AcrobatReader
Опытный пользователь MS Office:
Word, Excel, Access, Power Point, Outlook
Другие программы:
Ulead VideoStudio, Sound Forge, AutoCAD
Всегда со мной:
Чувство стиля. Ответственность. Творческий подход к работе.
Мне 29 лет, девять из которых я активно занимаюсь дизайном в широком смысле этого слова. За это время я участвовал в многочисленных художественных выставках и перфомансах, оформлял выставочные залы, разрабатывал фирменный стиль для творческих объединений и организаций. При необходимости могу предоставить рекомендации от бывших работодателей и заказчиков.
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Дизайнер Максим
Тел: +79111614972
E-mail: [email protected]