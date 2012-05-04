Творческое решение самых сложных задач

Максим Горнак - профессиональный художник-дизайнер

Возраст – 29 лет

Тел: +79111614972

E-mail: [email protected]

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Образование:

1-е высшее:

Витебский государственный педагогический университет, художественно-графический факультет

Квалификация: художник, учитель ИЗО

2-е высшее:

Белорусский государственный университет культуры и искусства, факультет дизайна

Квалификация: дизайнер

Опыт работы – 6 лет:

Реклама: разработка фирменного стиля (концепция, логотип, слоган), оформление бренд-бука; дизайн баннера, буклета, брошюры, этикетки, календаря, баннера.

Полиграфия: верстка буклета, брошюры, журнала; разработка открытки, обложки; допечатная подготовка.

Декор интерьера: реставрация мебели; декоративная живопись.

Веб-дизайн: структура сайта, кнопки, дизайн экранов.

Авторская графика: иллюстрации, рисунки.

Послужной спосок:

Рекламное агентство «ПРОСТО», г. Минск (2010 г.)

Дизайн, креатив, верстка, фирменный стиль, веб-дизайн

Клуб «BRONX», г. Минск (2009-2010 гг.)

Оформление залов

Реставрация мебели, стен

Живопись (картина маслом в VIP зал)

«ИнфоДрук», г. Минск (2007-2009 гг.)

Издательство, рекламное агентство

Разработка оригинал-макетов, обложек, баннеров

Создание концепции для торговой марки

«Наш Дом и Сад», г. Минск (2007 г.)

Телефонный справочник. Журнал.

Фирменный стиль. Логотип. Верстка.

Подготовка к печати

«БелКоопСоюз», г. Минск (2006-2007 гг.)

Завод по производству торгового оборудования.

Проектирование торгового пространства

и мебельного оборудования.

«Ковчег», г. Минск (2005-2006 гг.)

Типография. Издательство

Визитки, календари, буклеты

Допечатная подготовка

Владение компьютером:

Графические редакторы:

CorelDraw, PhotoShop

Программы верстки и допечатной подготовки:

In Design, AcrobatReader

Опытный пользователь MS Office:

Word, Excel, Access, Power Point, Outlook

Другие программы:

Ulead VideoStudio, Sound Forge, AutoCAD

Всегда со мной:

Чувство стиля. Ответственность. Творческий подход к работе.

Мне 29 лет, девять из которых я активно занимаюсь дизайном в широком смысле этого слова. За это время я участвовал в многочисленных художественных выставках и перфомансах, оформлял выставочные залы, разрабатывал фирменный стиль для творческих объединений и организаций. При необходимости могу предоставить рекомендации от бывших работодателей и заказчиков.

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Дизайнер Максим

Тел: +79111614972

E-mail: [email protected]