gornostal

Гор Алексей gornostal

 
37 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Перенести лендинг с Unbounce на WordPress

    Необходимо перенести лендинг с платформы Unbounce на WordPress. Необходимо подобрать максимально подходящий шаблон WordPress (платный, адаптивный), чтобы текущая структура, смысловое наполнение и функционал работающего лендинга остались максимально идентичными. Обязательный успешный опыт переноса с Unbounce на WordPress. Текущий лендинг на Unbounce - http://it-outsourcing.coreberg.com.ua Рассматриваются ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен копирайтер по компьютерно-технологической тематике (корпсайт)

    Срочно нужен копирайтер для написания текстов для корпоративного сайта на компьютерно-технологическую тематику. Для запуска нового корпоративного сайта необходимо написание статей о Технологиях (которые мы используем) и в раздел Блог. Всего необходимо порядка 100 статей. Компания ...

    Написание статейUnix
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Убрать посторонний фоновый шум на видео

    На снятом на айфон видео есть сильный посторонний шум из-за которого сложно расслышать речь интервью. Надо убрать фоновый шум, чтобы можно было понять особо не прислушиваясь о чем говорят в интервью на видео. Видео по ссылке ...

    Музыка и Звуки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть макет дизайна на шаблон CMS (WP), лендинг

    Необходимо преобразовать дизайн от дизайнера в тему от вордпресса (верстка) так, чтобы потом можно было менять различные значения (названия на плашках, номера телефонов, иконки и т.п.) и оно не затрагивало дизайн. Формат сайта - одностраничный лендинг. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Калькулятор расчета стоимости на JavaScript

    Необходимо написать калькулятор расчета стоимости абонентского обслуживания на JavaScript. Стоимость обслуживания единицы техники зависит от одного из трех выбранных тарифных планов (см. файл во вложении). Описательная часть тарифных планов должна сворачиваться в слайдер как в файле. ...

    Javascript
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Натянуть макет дизайна на шаблон CMS (WP), лендинг
Четкая задача, своевременная оплата, рекомендую
Работа по ТЗ - ок, хотелось бы больше проактивности в постановке задачи.
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