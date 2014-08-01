Необходимо перенести лендинг с платформы Unbounce на WordPress. Необходимо подобрать максимально подходящий шаблон WordPress (платный, адаптивный), чтобы текущая структура, смысловое наполнение и функционал работающего лендинга остались максимально идентичными. Обязательный успешный опыт переноса с Unbounce на WordPress. Текущий лендинг на Unbounce - http://it-outsourcing.coreberg.com.ua Рассматриваются ...
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно нужен копирайтер для написания текстов для корпоративного сайта на компьютерно-технологическую тематику. Для запуска нового корпоративного сайта необходимо написание статей о Технологиях (которые мы используем) и в раздел Блог. Всего необходимо порядка 100 статей. Компания ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
На снятом на айфон видео есть сильный посторонний шум из-за которого сложно расслышать речь интервью. Надо убрать фоновый шум, чтобы можно было понять особо не прислушиваясь о чем говорят в интервью на видео. Видео по ссылке ...Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо преобразовать дизайн от дизайнера в тему от вордпресса (верстка) так, чтобы потом можно было менять различные значения (названия на плашках, номера телефонов, иконки и т.п.) и оно не затрагивало дизайн. Формат сайта - одностраничный лендинг. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо написать калькулятор расчета стоимости абонентского обслуживания на JavaScript. Стоимость обслуживания единицы техники зависит от одного из трех выбранных тарифных планов (см. файл во вложении). Описательная часть тарифных планов должна сворачиваться в слайдер как в файле. ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад