ОПЫТ РАБОТЫ :

"Институт прикладной информатики Томского государственного педагогического университета " Инженер - программист (c 2002 - по наст.вр) создание сетевых приложений создание серверных систем создание сайтов администрирование серверов создание презентаций создание растровых и векторных изображений

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Операционные системы: Windows NT (4 года), Windows 9x (6 лет) Языки программирования и технологии: PHP (2 года), HTML (4 года), JavaScript (DHTML) (3 года), CSS 1,2 (3 года), Pascal (Delphi) (4 года) Графические пакеты: PhotoShop (4 года), Corel Draw (2 года), 3D Rhino Ceros(2 года) Базы данных: MySQL(2 года), MS Access (2 года), SQL Server (0,5 года), ODBC (0,5 года) Web серверы: Apache(2 года), IIS(0,5 года) XML (WML, RSS)

Опыт регистрации доменов 2-го уровня в зоне RU

ПРОЕКТЫ

(2002) Тест-сервер системы "Экзамены" (среда разработки Delphi)

Система мониторинга рынка труда. ( HTML, CSS, JavaScript ) (2003) Система Интернет тестирования остаточных знаний (Архитетор, проектировщик, реализатор) (PHP, HTML, CSS, JavaScript ) (2004)

Система контроля текущей успеваемости (Архитетор, проектировщик, реализатор) (PHP, HTML, CSS, JavaScript ) (2004-2005)

Разработка сервисов сайта всероссийского интернет - совещания "Подготовка учителей к использованию современных средств оценивания результатов обучения учащихся(2005)" (PHP, HTML, CSS, JavaScript )

Создание Научно-Образовательного сервера ТГПУ