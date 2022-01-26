goshagoshazhuk12

Создание турбо-сайтов и настройка контекстной рекламы в Яндекс и Google Ads.

Привет, меня зовут Игорь! Я специалист по настройке контекстной

рекламы в Яндекс и GoogleAds. Созданию турбо-сайтов в Яндекс Директ.

Вы можете обратиться ко мне, если Вам необходимо:

- создать турбо-сайт в Яндекс Директ;

- провести аудит текущего сайта или рекламной кампаний, за небольшую плату или отзыв о моей работе;

- настроить рекламу на Яндекс Директе и GoogleAds;

- взять на сопровождение рекламного кабинета и составление ежемесячных отчетов

о проделанной работе.

В настоящее время прохожу обучение у профессионала, который входит в ТОП-60ти специалистов Яндекс Директ.