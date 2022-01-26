goshagoshazhuk12

Создание турбо-сайтов и настройка контекстной рекламы в Яндекс и Google Ads.
Привет, меня зовут Игорь! Я специалист по настройке контекстной
рекламы в Яндекс и GoogleAds. Созданию турбо-сайтов в Яндекс Директ.
Вы можете обратиться ко мне, если Вам необходимо:
- создать турбо-сайт в Яндекс Директ;
- провести аудит текущего сайта или рекламной кампаний, за небольшую плату или отзыв о моей работе;
- настроить рекламу на Яндекс Директе и GoogleAds;
- взять на сопровождение рекламного кабинета и составление ежемесячных отчетов
о проделанной работе.
В настоящее время прохожу обучение у профессионала, который входит в ТОП-60ти специалистов Яндекс Директ.
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