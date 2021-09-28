gospodin-pisatel

Владислав gospodin-pisatelgospodin-pisatel
22 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ваш спасительный корабль в море дилетантов
Привет. Я копирайтер и автор нон-фикшн. Работая со мной, вы получаете эффективный текст, потому что я мастерски составляю слова в предложения. Хорошая причина предложить мне работу, не так ли?)
Чтобы влиять на клиентов так, как нужно вам, я использую знание языка, чёткий слух, приёмы из психологии и ещё некоторых наук о человеке. В итоге получается текст, работающий на вас без перерывов и выходных.