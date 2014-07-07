gost-studio

Нужно сделать favicon для сайта из файла с логотипом компании формата *.png или *.cdr. Из логотипа компании нужно взять фрагмент – пятиконечную звездочку. На favicon должна быть только звездочка во весь размер иконки с прозрачным ...
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- $10Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Необходимо создать сайт с каталогом товаров на готовом шаблоне WordPress. Есть сайт на WordPress с залитым шаблоном. Нужно доработать этот сайт и добавить контент. Контент берется с сайтов поставщиков продукции (6 поставщиков). В шаблон добавить страницы выбора ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Необходимо создать сайт с каталогом товаров на Joomla. В перспективе должна быть возможность доработки до интернет-магазина. Есть техзадание. На сайте будет: -Слайдер на главной странице -Каталог товаров с ценами – 70 товаров. -Галерея фотографий – 26 шт. -Галерея видеороликов – ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно разработать логотип для web-студии. Желательно простой, запоминающийся вид без мелких элементов и градиентов цвета. Есть примерное видение двух вариантов логотипа. Есть техзадание.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
9 лет назад
Подвел Александра, за что глубоко перед ним извиняюсь. Как заказчик это хороший и порядочный человек. Грамотная постановка задачи и оплата.
Ответный отзыв
В заявленные сроки 4 дня не уложился. Постоянно переносил сдачу проекта на завтра, в результате через неделю оказалось, что готов только слайдер и залит шаблон без контента. Я, как заказчик, оказался в затруднительной ситуации по срокам. Пришлось срочно искать другого исполнителя, который сделал все за два дня. Не рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
9 лет назад
Всё быстро и слажено. Ответственный и пунктуальный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказывал favicon для сайта. Качеством работы доволен. Сделано красиво и быстро. Рекомендую Дениса как ответственного исполнителя.
$50
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Александра к сотрудничеству как отличного заказчика: четкое тех. задание, оперативная связь, оплата без задержек. Сотрудничество состоялось "на отлично"!
Ответный отзыв
Заказывал логотип для web-студии. Качеством работы очень доволен. Красиво и профессионально исполнено, в срок. Елена умеет выстраивать продуктивное общение, оперативно вносит корректировки, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.