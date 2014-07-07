gost-studio

В заявленные сроки 4 дня не уложился. Постоянно переносил сдачу проекта на завтра, в результате через неделю оказалось, что готов только слайдер и залит шаблон без контента. Я, как заказчик, оказался в затруднительной ситуации по срокам. Пришлось срочно искать другого исполнителя, который сделал все за два дня. Не рекомендую к сотрудничеству.