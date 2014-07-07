gost-studio

Александр gost-studio

 
48 летРоссия/Саратов
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AndreyLitovkin
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта с каталогом товаров на Joomla
Подвел Александра, за что глубоко перед ним извиняюсь. Как заказчик это хороший и порядочный человек. Грамотная постановка задачи и оплата.
В заявленные сроки 4 дня не уложился. Постоянно переносил сдачу проекта на завтра, в результате через неделю оказалось, что готов только слайдер и залит шаблон без контента. Я, как заказчик, оказался в затруднительной ситуации по срокам. Пришлось срочно искать другого исполнителя, который сделал все за два дня. Не рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Favicon для сайта из PNG или CDR
Всё быстро и слажено. Ответственный и пунктуальный заказчик. Рекомендую!
Заказывал favicon для сайта. Качеством работы доволен. Сделано красиво и быстро. Рекомендую Дениса как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа для web-студии
Рекомендую Александра к сотрудничеству как отличного заказчика: четкое тех. задание, оперативная связь, оплата без задержек. Сотрудничество состоялось "на отлично"!
Заказывал логотип для web-студии. Качеством работы очень доволен. Красиво и профессионально исполнено, в срок. Елена умеет выстраивать продуктивное общение, оперативно вносит корректировки, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв