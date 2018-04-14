Эффективный контент-менеджмент и продвижение в Соц. сетяц

Оказываемые услуги:

- смм-продвижение в соц.сетях (специализируюсь на ВКонтакте)

- контент-менджмент

-рерайтинг

Работая со мной, вы будете получать оригинальный, яркий и интересный контент, и только заинтересованных подписчиков, а значит - увеличение продаж. Собаки, накрутка, и тд исключены (разве что по Вашему прямому указанию) - мне интересно добиваться с вами высоких результатов и реально увеличивать поток входящих клиентов. Качественное выполнение работы в срок, а так же грамотную предзаказную подготовку гарантирую. Так как я на этом сайте недавно, предлагаю гибкие цены и сжатые сроки выполнения.

О себе:

Два высших образования: первое - историческое (МГУ), второе - юридическое. У меня широкий кругозор, от футбола и крафтового пива, до готической архитектуры, оперы и живописи барокко, поэтому творческий и нестандартный подход к работе - мой конёк. С нетерпением жду предложений о сотрудничестве)))