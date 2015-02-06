Программист Delphi, копирайтер

Портфолио

http://yadi.sk/d/vsa2vNRiRCJnD

Образование

2014

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.

Специальность: Логистика

1996

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)

Высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Прикладная математика

Специальность: Инженер-математик

Навыки и умения

Иностранные языки

Английский (технический).

Профессиональные навыки

Программирование

Delphi

MS Access

MS SQL Server

Paradox

Документация

Рекламные статьи

Презентации

Выставки

MS Office

MathCAD

Опыт работы

ООО "УПП КПИ", г. Казань, частичная занятость.

Расчёты оптимального раскроя полотна гофроагрегата по текущему пакету заказов предприятия, подбор оптимального гофроящика для изделий клиента предприятия.

Анализ потребностей специалистов предприятия в модернизации программного комплекса "ПОЯС".

Установка на компьютеры предприятия программного комплекса "ПОЯС"

Обучение специалистов предприятия работе с программным комплексом "ПОЯС"

(Программный комплекс "ПОЯС" - разработан мной для решения множества актуальных задач индустрии тары и упаковки, таких как оптимальный раскрой полотна гофроагрегата, выбор оптимальных размеров ящика для заданных изделий, формирование оптимального транспортного пакета, расчёт нормы отгрузки, определение предельной нагрузки на гофроящик и др.)

ООО "ТЦ Фактор Роста", г. Санкт-Петербург, частичная занятость.

Копирайтинг, рерайтинг

Создание цикла статей по психологии деловых отношений

ООО "Альянс", г. Москва, полная занятость.

Разработка базы данных заказов, производителей, потребителей и конструкций упаковки.

Обработка заказов, консультирование клиентов.

ООО "Магеллан", г. Москва, частичная занятость.

Тестирование проектов компании

Разработка документации для проектов

ОАО "Мосводоканал", г. Москва, полная занятость.

Планирование работы регулирующих узлов и насосных станций

Разработка и корректирование отчётов автоматизированной системы диспетчерского контроля и учёта водопотребления

Разработка программы расчёта оптимальных режимов работы объектов цеха насосных станций ПУ «Мосводопровод»

Построение математической модели границ зон влияния водоисточников города Москвы в среде MathCAD

Разработка программы для автоматизации документооборота между цехом центральных тепловых пунктов ПУ «Мосводопровод» и ОАО «МОЭК».

Подан ряд рационализаторских предложений

ЗАО "УК ГОТЭК", г. Москва, полная занятость.

Разработка программы расчёта предельной нагрузки гофроящика и определение марки гофрокартона

Разработка программы планирования работы гофроагрегата и бобинорезки

Разработка системы учёта упаковочных решений и выдачи технических заданий конструкторам предприятия

Решение оптимизационных задач упаковки по заказам менеджеров предприятия.

Группа компаний "КПД", г. Москва, частичная занятость.

Разработка программы автоматизации отправки заявок на склад. Среда программирования Delphi 7.

ООО "Оптимальная Упаковка", г. Москва, полная занятость.

Разработка программного комплекса "ПОЯС" для решения оптимизационных задач тары и упаковки

Построение математических моделей укладки изделий различных типов в гофроящик в среде MathCAD

Разработка корпоративной системы учёта материалов, кадров, выработки и зарплаты

Разработка системы ввода, хранения и использования параметрических чертежей гофорящиков различных конструкций по каталогу FEFCO

Разработка и поддержка интернет-сайта компании

Закупка, модернизация и обслуживание компьютерной техники предприятия

Участие в выставках, разработка презентаций, буклетов, анкет и т.п.

Группа Компаний "Сигма-ИС", г. Москва, частичная занятость.

Разработка программы экспертно-статистической оценки угроз, оптимизации выбора мер предупреждения, защиты и ликвидации последствий инцидентов для объектов предприятия. Среда разработки Delphi 5.5 СУБД Paradox 7.