Переводчик
Писал уникальные тексты, статьи и академические работы на английском и польском языке различной тематики и уровня сложности: литература, экономика, философия и финансы.Выполнение устных и письменных переводов;
перевод технических текстов и стандартных документов в согласованные сроки
Профессиональные качества
-ответственность
-пунктуальность
-умение быстро принимать решения
-исполнительность
-аккуратность
-креативность
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Переводчик4 просмотра
- Фрилансер3 просмотра
Редактирование и Корректура
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от $7от 1 дня
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