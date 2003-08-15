Переводчик Писал уникальные тексты, статьи и академические работы на английском и польском языке различной тематики и уровня сложности: литература, экономика, философия и финансы.Выполнение устных и письменных переводов; перевод технических текстов и стандартных документов в согласованные сроки

Профессиональные качества -ответственность -пунктуальность -умение быстро принимать решения -исполнительность -аккуратность -креативность



Я против войны в Украине !

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