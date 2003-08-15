govorinivan

Иван govorinivan

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Переводчик

Писал уникальные тексты, статьи и академические работы на английском и польском языке различной тематики и уровня сложности: литература, экономика, философия и финансы.Выполнение устных и письменных переводов;

  • перевод технических текстов и стандартных документов в согласованные сроки

  • Профессиональные качества

    -ответственность

    -пунктуальность

    -умение быстро принимать решения

    -исполнительность

    -аккуратность

    -креативность


Портфолио

Редактирование и Корректура
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$3/час
от $7от 1 дня
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