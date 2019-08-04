Дорогу осилит идущий
1974-1984-школа с золотой медалью.
1984-1991-ОИНТЭ,сейчас Академия Холода + Армия
Затем разное: торговец всех мастей,охранник,муниципальная милиция,экономист ВЭС,,частный предприниматель,ну в общем,как у многих в 90-е.
2005-2012-администратор ресторана,
2014-2015-курсы садовника и ландшафтного дизайнера(диплом 1-ой степени),
2015-2017-спасатель.
2016-2017-курсы программирования: "Тестирование ПО","Базовый Java",параллельно "Javascript,HTML,CSS",имею представление об SQL,XML и
немного о PHP.
Специализация: Java,Javascript,HTML,CSS,обработка фото,стихи,проза,статьи,логотипы.