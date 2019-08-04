Дорогу осилит идущий

1974-1984-школа с золотой медалью.

1984-1991-ОИНТЭ,сейчас Академия Холода + Армия

Затем разное: торговец всех мастей,охранник,муниципальная милиция,экономист ВЭС,,частный предприниматель,ну в общем,как у многих в 90-е.

2005-2012-администратор ресторана,

2014-2015-курсы садовника и ландшафтного дизайнера(диплом 1-ой степени),

2015-2017-спасатель.

2016-2017-курсы программирования: "Тестирование ПО","Базовый Java",параллельно "Javascript,HTML,CSS",имею представление об SQL,XML и

немного о PHP.

Специализация: Java,Javascript,HTML,CSS,обработка фото,стихи,проза,статьи,логотипы.